Zum Herbstanfang: Mehr Unfälle bei Dunkelheit – Polizei prüft Lichtanlagen

Hintergrund der Aktion sind die Unfallzahlen in den dunklen Jahreszeiten: Von Oktober bis Dezember passieren den Angaben zufolge in den Morgen- und Abendstunden zwischen 5 und 7 sowie zwischen 17 und 21 Uhr besonders viele Unfälle. Die Polizei registrierte in diesen Zeiträumen 2025 24.493 Unfälle. Dabei wurden nach Angaben des Innenministeriums 3.637 Menschen verletzt und 35 getötet. Ziel der Kontrollen sei es, das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer für die Bedeutung guter Sicht und Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu stärken.