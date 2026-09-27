Zum Herbstanfang: Mehr Unfälle bei Dunkelheit – Polizei prüft Lichtanlagen

München (dpa/lby) - Mit kürzer werdenden Tagen und schlechteren Sichtverhältnissen steigt in Bayern das Unfallrisiko im Straßenverkehr: Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat deshalb zum Herbstanfang eine landesweite Kontrollaktion der Bayerischen Polizei angekündigt, bei der die vorschriftsmäßige Fahrzeugbeleuchtung im Mittelpunkt steht. "Eine funktionierende Fahrzeugbeleuchtung verbessert die Sicht des Fahrers und macht das Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer besser erkennbar", sagte Herrmann laut einer Mitteilung.