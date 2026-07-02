Ein kurzes, aber mächtiges Dröhnen über dem Altmarkt, dann schob sich der viermotorige Transporter über die Dächer der Stadt: Ein Airbus A400M der Luftwaffe ist am Donnerstag im Tiefflug über Schmalkalden geflogen. Das Flugzeug in nur rund 700 Meter Höhe war von vielen Menschen in der Innenstadt deutlich zu hören und zu sehen. Es flog schnurstracks vor den Redaktionsfenster vorbei.