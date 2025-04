Mehr als 40 Interessierte haben sich am 15. April zu einer ganz besonderen Stadtführung eingefunden. Auf dem Programm standen eine Besichtigung der Herbert-Roth-Ausstellung im Haus der Geschichte und eine Gedenkminute am Grab von Herbert Roth auf dem Friedhof. Im Anschluss gab es in der Begegnungsstätte der Awo am Nachmittag musikalische Unterhaltung mit Wolfgang Werner, der die Gäste mit Melodien Herbert Roths, aber auch einem eigenen neuen Lied, dem „Lied von der Roulade“ erfreute.