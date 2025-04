Der Arnstädter Albrecht Pein war beruflich erfolgreich, politisch aktiv, engagierte sich im Sport, ist Mitglied in verschiedenen Vereinen und er unterstützt über den Lions-Club verschiedene gemeinnützige Projekte. Albrecht Pein feierte am 2. April seinen 80. Geburtstag. Geboren 1945 in Liebenstein, wuchs er mit drei Brüdern bei seinen Eltern auf. Im Jahre 1949 zog die Familie nach Arnstadt, wo Albrecht von 1951 an zunächst die Grundschule besuchte. In der darauffolgenden Oberschule – während seiner Schulzeit wurde der Unterrichtstag in der Produktion eingeführt – konnte Albrecht Pein neben dem Abitur auch den Facharbeiterbrief als Fernmeldemechaniker ablegen.