Beim SV 08 Steinach ist der Frust über die erneute Ausweichlösung Talstraße spürbar. „Wenn ich für mich als Vereinsvertreter spreche, ist es unbefriedigend“, sagt Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn, der Sportliche Leiter beim SV 08. „Die Atmosphäre am Fellberg ist immer besonders, gerade in solchen Spielen“, weiß der 36-Jährige. Dass im Stadion weiterhin nicht gespielt werden kann, liege nicht am Verein. „Die Stadt ist für die Herrichtung verantwortlich.“ Der Platz sei erst Ende der Woche vertikutiert und gesandet worden, brauche nun aber Erholungszeit. Auch die vorherige Brave-Heart-Battle-Veranstaltung habe ein früheres Bespielen in diesem Jahr verhindert. Dass das erste Heimspiel im Fellbergstadion nun erst am 2. Mai gegen Ohratal stattfinden soll, stößt ihm sauer auf: „Das ist zu spät. Andere Städte schaffen es auch, die Plätze früher bespielbar zu machen.“