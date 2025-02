Es könnte voll werden auf bayerischen Autobahnen

Wer mit dem Auto in den Winterurlaub starten will, sollte am Samstag dagegen etwas mehr Zeit einplanen als normalerweise benötigt. Geduld sei vor allem auf den Strecken in die und aus den südlichen Ski- und Urlaubsregionen gefragt, teilte der ADAC mit. Grund ist der Ferienbeginn in Bayern und Teilen Baden-Württembergs sowie das Ferienende in Sachsen, dem Saarland und Teilen der Niederlande.