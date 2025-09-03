Zum ewigen Playoff-Gegner: Yoshioka unterschreibt in Potsdam

Libera Minami Yoshioka, die in der vergangenen Saison für Volleyball-Bundesligist VfB Suhl wirbelte, bleibt entgegen anders lautender Aussagen doch in der Bundesliga. Die 1,63 Meter große Japanerin, die sich mit ihren spektakulären Rettungsaktionen in Suhl schnell zu einem Publikumsliebling entwickelte, hatte eigentlich angekündigt in ihre Heimat zurückzukehren. Nun unterschrieb sie aber einen Vertrag beim SC Potsdam, der im Frühjahr den Suhlerinnen im Playoff-Viertelfinale unterlegen war. Die Potsdamerinnen, die Yoshiokas Vorgängerin Yurika Bamba – auch sie eine Ex-Suhlerin – nach deren Weggang zu Allianz MTV Stuttgart verloren, hatten Bedarf in der Abwehr-Schaltzentrale. Die 32-Jährige Yoshioka weilt bereits wieder in Deutschland und bereitet sich mit den Potsdamerinnen um den neuen Trainer Stefano Micoli auf die neue Saison vor.