Sommerlicher Trubel im Förderzentrum „Dr. Hans Vogel“ Ilmenau: Aufgeregt stehen die Kinder und Jugendlichen auf dem Schulhof, bereiten sich für ihren großen Auftritt vor, während Verwandte und Bekannte im Publikum Platz nehmen. Zum ersten Mal seit einigen Jahren hat die Schule wieder zum Sommerfest eingeladen, lässt damit eine frühere Tradition wieder aufleben. Und dafür soll alles klappen.