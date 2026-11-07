Die Firma – sie hat ihren Sitz im Thüringer Wald – die am Verwaltungsgericht Meiningen gegen den Freistaat Thüringen, konkret gegen das Landesamt für Verbraucherschutz (TLV), zweifach klagt, stellt sich auf ihrer Internetseite als Elektronikfirma, dar, die sich wesentlich mit „Lebensenergie“ beschäftige. Im Online-Shop der Firma kann man unter dieser Überschrift viel Geld ausgeben für Dinge, die der „Harmonisierung“ und der „Entstörung“ dienen sollen. Es gibt Geräte und technologische Systeme, es gibt thematisch passende Bücher und es gibt die Abteilung „Hilfsmittel“. Dort finden sich Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Pflanzenauszüge, Extrakte, Tees, Badezusätze. Und Fläschchen mit Chemikalien und Ingredienzien, über die man sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. Vor denen nicht selten gewarnt wird. Die aber in manchen Kreisen als heilkräftig oder fast als Wundermittelchen gelten. Um Lithium etwa geht es in diesem Zusammenhang.