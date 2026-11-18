Turin - Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat sich bei den ATP Finals vorzeitig fürs Halbfinale qualifiziert. Das Tennis-Duo aus Coburg und Frankfurt gewann auch sein zweites Gruppenmatch gegen Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien) mit 10:5 im Match-Tiebreak, nachdem es in den Sätzen 6:7 (4:7), 6:1 gestanden hatte. Es war der erste Sieg im fünften Duell mit Granollers/Zeballos.