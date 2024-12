Das Friedenslicht aus Bethlehem ist am Montag in der Ilmenau-Information angekommen. Das ewige Licht haben die Ilmrangers gemeinsam mit ihrem Leiter Gabriel Kittler sowie mit Mitgliedern der Ilmenauer Baptistengemeinde gebracht, informiert die Stadtverwaltung. Pastor Dirk Hochsprung erinnerte bei der Übergabe der Flamme an die Kriege und Konflikte der Gegenwart sowie an die Opfer des Attentats auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Das Friedenslicht kann noch an diesem Montag, 23. Dezember, bis 17 Uhr, sowie an diesem Dienstag, 24. Dezember, von 9 bis 13 Uhr in der Ilmenau-Information am Markt 1 abgeholt werden.