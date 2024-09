Lächelnd öffnet Alfred Erck seine Haustür. Er sieht anders aus als sonst. Er trägt eine Brille mit großen, gelb getönten Gläsern. Er musste sich kürzlich einer Augen-Operation unterziehen, sagt er, als er den fragenden Blick bemerkt. Deshalb die ungewohnte Brille auf seiner Nase. Auf dem einen Auge habe er kaum noch etwas sehen können. Mit dem Ergebnis der OP in einer Meininger Praxis sei er ausgesprochen zufrieden. „Der Arzt, der mich operierte, stammt aus Ägypten. Ich habe mich auf Anhieb gut mit ihm verstanden“, erzählt er und bittet herein ins Wohnzimmer. Sogleich entschuldigt er sich für einen Moment, er müsse noch schnell hinüber ins Arbeitszimmer, seinen Computer ausschalten. Beinahe jeden Tag sitzt er vor dem Bildschirm und tippt in die Tasten. Alfred Erck hat sich das Pensum selbst auferlegt: eine A4-Seite pro Tag. Wer ihn kennt weiß, dass er ein disziplinierter Schreibarbeiter ist. Untätigkeit hält er für seinen Untergang. Große Pläne treiben ihn an. Er arbeitet an mehreren Themen gleichzeitig. Gemeinsam mit Hannelore Schneider schreibt er an einem neuen Buch über Georg II., das 2026 zum 200. Geburtstag des bedeutsamsten Meininger Herzog erscheinen soll. Auch die Lokalzeitung wünscht regelmäßig Beiträge zur Heimatgeschichte von ihm. „Schreiben bereitet mir großes Vergnügen“, sagt er.