Zum 90. Geburtstag: Weimer würdigt Wolf Biermann als Stimme des Widerstands

Hamburg/Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat den Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann zu dessen 90. Geburtstag als unbeugsame Stimme der Freiheit gewürdigt. "Wolf Biermann ist ein außergewöhnlicher Künstler und eine der prägenden Stimmen des

Widerstands gegen die SED-Diktatur", erklärte Weimer. Mit seinen Liedern und Gedichten habe Biermann, der am Sonntag (15. November) seinen 90. Geburtstag feiert, das damalige DDR-Regime herausgefordert und sich auch durch Repressionen und Auftrittsverbote nicht zum Schweigen bringen lassen.