Zum 80. Geburtstag: Unterwegs für den Glauben und die Menschen

Unsere Empfehlung für Sie Schmalkalden Im Dienst der Nächstenliebe Mit zwölf Schwestern startete die Diakoniestation Schmalkalden/Steinbach-Hallenberg. 20 Jahre später betreuen 70 Fachkräfte rund 600 pflegebedürftige Patienten.

Unbedingt erwähnt werden muss auch ihr großer Einsatz für und im evangelischen Gemeindehaus Bohrmühle. Es war ihr zweites Zuhause. Der Verkauf der Immobilie und der damit verbundene Abschied viel ihr, wie vielen anderen Gemeindemitgliedern, sehr schwer. Auch der Körperbehindertenkreis entstand durch ihr Mitwirken; mehr als 20 Jahre leitete sie ihn und schuf einen Ort, an dem Gemeinschaft nicht nur ein Wort blieb. Dafür wurde sie anlässlich ihres 60. Geburtstages von Bischof Martin Hein mit der Elisabeth-Medaille geehrt. Sie ist die höchste Auszeichnung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und wird für mehr als 24 Jahre herausragendes ehrenamtliches Engagement vergeben.