Zum 80. Geburtstag: Unterwegs für den Glauben und die Menschen

Wer Gisela Höland in Schmalkalden sucht, muss selten lange fragen. Meist ist sie ohnehin schon flotten Schrittes unterwegs – zur Stadtkirche St. Georg, zum Gemeindehaus auf dem Kirchhof, zu älteren und bedürftigen Menschen, die Hilfe brauchen oder zu einer der vielen Aufgaben, die sie seit Jahrzehnten ausfüllt. Stillstand liegt ihr nicht. Gisela Höland lebt und arbeitet für ihre Kirche, für die Menschen. Und das mit voller Hingabe. Heute wird sie 80 Jahre alt. Ihr Leben erzählt von einer Frau, die sich nie mit dem Zuschauen begnügt hat.