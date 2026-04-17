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Zum 80. Geburtstag Unterwegs für den Glauben und die Menschen

„Wo eine Hand fehlt, hilft sie“ – dieser Satz fällt oft, wenn von Gisela Höland die Rede ist. Heute wird die Schmalkalderin 80 Jahre alt.

Zum 80. Geburtstag: Unterwegs für den Glauben und die Menschen
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Gisela Höland (Zweite von rechts) wird heute 80 Jahre alt. Das Bild zeigt sie im Kreise von Pilgern, denen sie ein Obdach gab. Foto: Archiv/Birgitt Schunk

Wer Gisela Höland in Schmalkalden sucht, muss selten lange fragen. Meist ist sie ohnehin schon flotten Schrittes unterwegs – zur Stadtkirche St. Georg, zum Gemeindehaus auf dem Kirchhof, zu älteren und bedürftigen Menschen, die Hilfe brauchen oder zu einer der vielen Aufgaben, die sie seit Jahrzehnten ausfüllt. Stillstand liegt ihr nicht. Gisela Höland lebt und arbeitet für ihre Kirche, für die Menschen. Und das mit voller Hingabe. Heute wird sie 80 Jahre alt. Ihr Leben erzählt von einer Frau, die sich nie mit dem Zuschauen begnügt hat.

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Gisela Höland ist in Bad Blankenburg aufgewachsen, in einem sehr christlich geprägten Elternhaus. Die Mutter war Katechetin, ihr kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verstorbener Vater Pfarrer. Nach dem Studium in Ilmenau verschlug es die junge Frau nach Schmalkalden. Hier arbeitete sie als Ingenieurin im Werkzeugkombinat (WKS). Ehemalige Kollegen beschreiben sie als eine verlässliche Mitarbeiterin, bodenständig, genau, zugewandt – mit einem Faible für Zahlen.

Nach der Wende 1989 wechselte sie ins Kreiskirchenamt – und fand hier ihre Bestimmung. Schon zu DDR-Zeiten war die Jubilarin in der Kirchengemeinde aktiv, arbeitete hier im Kirchenvorstand mit. Trotz aller Hindernisse war sie ihrem Gott treu geblieben. Mit der neu gewonnenen Freiheit taten sich aber nicht nur neue Horizonte auf, sondern auch neue Fragen und Probleme..

 Ein Organisationstalent

Gisela Höland gehört zu denen, die nicht abwarten, sondern anpacken. Wer ihr vielseitiges Engagement beschreiben will, stößt schnell an Grenzen. Mitglied der Kreissynode und des Kirchenvorstandes Schmalkalden über Jahrzehnte, Mitglied in zahlreichen Ausschüssen und Gremien. Kirchenaufsicht in der Stadtkirche St. Georg, Leiterin des „Treffpunkt Café Kirchhof“ vorher „Café Bohrmühle“, ehrenamtliche Hospizbegleiterin, Gastgeberin für Pilger, die durch Schmalkalden kommen. Sie organisiert Feste, Freizeiten, Gemeindefahrten, kümmert sich an Heiligabend um ein Mittagessen für Menschen, die allein sind. Und findet immer wieder Zeit für die, die sonst leicht übersehen werden: alte, einsame Menschen in der Gemeinde.

Ihr größtes Verdienst ist unbestritten die Gründung der Diakoniestation Schmalkalden/Steinbach-Hallenberg im Jahre 1991. Ein Stück gelebter Nächstenliebe, das bis heute trägt. Sie war quasi die Frau der ersten Stunde. Neben Ursula Kittner und Gerlinde Häfner. Als Verwaltungsangestellte hatte Höland nahezu 19 Jahre lang insbesondere in der Kostenabrechnung der ambulanten Pflege gearbeitet.

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Unbedingt erwähnt werden muss auch ihr großer Einsatz für und im evangelischen Gemeindehaus Bohrmühle. Es war ihr zweites Zuhause. Der Verkauf der Immobilie und der damit verbundene Abschied viel ihr, wie vielen anderen Gemeindemitgliedern, sehr schwer. Auch der Körperbehindertenkreis entstand durch ihr Mitwirken; mehr als 20 Jahre leitete sie ihn und schuf einen Ort, an dem Gemeinschaft nicht nur ein Wort blieb. Dafür wurde sie anlässlich ihres 60. Geburtstages von Bischof Martin Hein mit der Elisabeth-Medaille geehrt. Sie ist die höchste Auszeichnung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und wird für mehr als 24 Jahre herausragendes ehrenamtliches Engagement vergeben.

2009 bekam Gisela Höland die Ehrenmedaille der Stadt Schmalkalden. Foto: Archiv/Sascha Bühner

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Den Glauben praktisch leben

Kirche ist für Gisela Höland kein Ehrenamt unter vielen. Sie ist Lebensinhalt. Vom frühen Morgen bis zum Abend bestimmt der Glaube ihr Denken und Handeln. Dabei ist sie gut gelaunt, zugewandt, voller Energie.

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Und doch ist sie keine, die es allen recht machen will. Sie gilt als streitbar, hartnäckig, mitunter auch als unbequem. Sie fragt nach, mischt sich ein, bleibt dran. Manchmal schießt sie über das Ziel hinaus – auch das gehört zu ihr. In der Gemeinde kennt man sie genau so.

Gisela Höland ist eine dieser Persönlichkeiten, die eine Gemeinde tragen, oft ohne großes Aufhebens, aber mit spürbarer Wirkung. Eine Frau, die ihren Glauben lebt – sichtbar, praktisch und mit einer Energie, die auch mit 80 Jahren nicht nachlässt.