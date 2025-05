Rasdorf/Geisa - Die deutschen Teilung als Folge des Zweiten Weltkriegs ist das Hauptthema der Gedenkstätte Point Alpha, die an der hessisch-thüringischen Grenze entstanden ist. Am 8. Mai, dem 80. Jahrestag der bedingungslosen deutschen Kapitulation, beschäftigt sich die Erinnerungsstätte am ehemaligen Eisernen Vorhang in einem Vortrag (18.00 Uhr) mit dem Befehl für DDR-Soldaten, an der innerdeutschen Grenze auf Flüchtlinge zu schießen.