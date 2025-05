Darf man die Leiden der Millionen Deutschen beklagen, die seit Frühjahr 1945 von der Siegeswalze der Sowjetunion überrollt, vertrieben, beraubt, gequält, vergewaltigt. deportiert, eingekerkert und ermordet wurden ? Wo doch die Ursache im Vormarsch der Roten Armee ein beispielloser Vernichtungskrieg der Deutschen mit noch viel, viel mehr Millionen Opfern und Grausamkeiten war? „Man darf und muss“ sagt Hubertus Knabe. Der als Leiter der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen bekannt gewordene Diktatur-Aufarbeiter war am Montag auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Suhl und stellte aus Anlass des 8. Mai vor einem Dutzend Zuhörern nochmals seine Thesen und Einblicke vor, die in seinem vor 20 Jahren erschienenen Buch „Tag der Befreiung?“ zusammengestellt hat.