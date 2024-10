Der nach der Flucht in Dresden gelandete Geyer spielte für die drei Vereine FC Einheit, FSV Lokomotive und Dynamo. Dynamo hielt Geyer auch nach seinem aktiven Ende als Trainer bis zur Wende die Treue und konnte sogar Serienmeister BFC Dynamo ablösen, was der bald 80-Jährige zu seinen Höhepunkten zählt. Auch mit Energie Cottbus schrieb er Geschichte und stieg von der damals drittklassigen Regionalliga bis in die Bundesliga auf. Als erster Trainer überhaupt beorderte Geyer in der Saison 2000/01 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg elf Ausländer in die Startelf und auch bei den Auswechslungen blieben die deutschen Profis auf der Bank.