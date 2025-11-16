Zum 50. Thronjubiläum Juan Carlos steht erneut am Pranger

Doch Ruhe kehrte damit nicht ein. Weitere Skandale im privaten Bereich sowie Enthüllungen über finanzielle Unregelmäßigkeiten setzten dem "Rey emérito" weiter zu. Da die Rufe nach Abschaffung der Monarchie immer lauter und lauter wurden, verließ er Spanien im August 2020 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Seitdem lebt er trotz der Einstellung aller Justizermittlungen im Exil in Abu Dhabi "in einem goldenen Käfig", wie es der Journalist Jaime Peñafiel formulierte.

Skandale belasten auch andere Königshäuser Europas

Die spanische Monarchie ist derweil nicht die einzige in Europa, die aufgrund von Skandalen harten Bewährungsproben ausgesetzt ist.

Mit ihren ganz eigenen Problemen ringen derzeit etwa die Royals in Norwegen: Gegen den ältesten Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), Marius Borg Høiby (28), ist in gleich 32 Punkten Anklage erhoben worden. Es geht unter anderem um Vergewaltigungsvorwürfe und um Gewalt im Kokainrausch.

Die norwegische Königsfamilie um König Harald V. (88) und Mette-Marits Mann Kronprinz Haakon (52) versucht den Spagat, dem 28-Jährigen nicht öffentlich in den Rücken zu fallen, die schwerwiegenden Anschuldigungen aber auch nicht kleinzureden. Doch immer wieder scheint durch, welch große Belastung der Fall Marius für den norwegischen Hof seit nunmehr über einem Jahr ist.

"Natürlich ist das schwierig. Sowohl für mich als Schwester als auch für Mama und Papa. Und natürlich für alle, die von dem Fall betroffen sind", sagte Høibys in Australien studierende Stiefschwester, Prinzessin Ingrid Alexandra (21), jüngst in einem Interview des norwegischen Rundfunksenders NRK.

Das traurige und gefährliche Erbe des Altkönigs

Auch bei den britischen Royals geht es derzeit wieder hoch her. Im Zuge des Skandals um den 2019 in Haft gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kamen schon vor Jahren Vorwürfe gegen Andrew (65) hoch, den Bruder von König Charles III. (77). In den vergangenen Wochen erhöhte sich der Handlungsdruck auf das Königshaus aber dramatisch.

Kurz nach der Veröffentlichung der Memoiren des bekanntesten Epstein-Opfers Virginia Giuffre wurden dem 65-Jährigen auch die letzten Titel und Ehren entzogen. Aus Prinz Andrew wurde Andrew Mountbatten Windsor, zudem muss er aus einem luxuriösen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

Giuffre, die sich im April mit 41 Jahren das Leben nahm, hatte Andrew vorgeworfen, sie drei Mal zum Sex gezwungen zu haben. Der Brite pflegte ein freundschaftliches Verhältnis zu Epstein, der über Jahre einen Missbrauchsring betrieben hatte. Andrew weist die Vorwürfe gegen sich zurück. Die Distanzierung von Epstein war aber nie glaubhaft.

Marius Borg Høiby und Andrew haben noch Zeit, an sich zu arbeiten. Bei Juan Carlos hingegen glaubt niemand mehr an Läuterung. "El País" schrieb dieser Tage: Auch wenn er Spaniens Rückkehr zur Demokratie entscheidend geprägt und dafür immense Zuneigung erhalten habe, bleibe vom Altkönig heute "vor allem der Nachhall sexueller Maßlosigkeit, finanzieller Entgleisungen und eines hinter der royalen Fassade zerbrochenen Familienlebens". Mit der Biografie habe er Felipe und der Monarchie einen neuen Bärendienst erwiesen.