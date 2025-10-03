Am 3. Oktober 2025 jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 35. Mal. Mit dem Beitritt der neugegründeten Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie Berlins in seiner Gesamtheit zum Geltungsbereich des Grundgesetzes gemäß Artikel 23 wurde im Jahr 1990 die staatliche Einheit Deutschlands vollendet. Dieser historische Akt markierte den Abschluss der Wiedervereinigung – ein Ereignis, das auch die politischen Verhältnisse in Bad Salzungen tiefgreifend veränderte.