Wie Landrat Sven Gregor (Freie Wähler) in der Sitzung des Hildburghäuser Kreistags am Dienstagabend mitteilte, wird in diesem Jahr die zentrale Einheitsfeier der Landkreise Hildburghausen, Sonneberg, Haßberge und Coburg sowie der Stadt Coburg in Ummerstadt stattfinden.