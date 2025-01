Zum 275. Geburtstag: Große Ehrung für Johann Veit Döll

Am 1. Februar 1750 wurde Johann Veit Döll in Suhl geboren. Nach entbehrungsreicher Kindheit erlernte er den Beruf des Büchsenschäfters. Seine Gesellenjahre führten ihn nach Wien und Dresden, aber nach wenigen Wandermonaten ließ er sich endgültig in Suhl nieder, wo er bis zu seinem Tode am 15. Oktober 1835 lebte.