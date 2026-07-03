Zum 250. Geburtstag der USA: Mamdani kritisiert indirekt Einwanderungspolitik von Trump

New York - Bei einer Rede anlässlich des 250. Geburtstags der Vereinigten Staaten hat New Yorks linker Bürgermeister Zohran Mamdani die Einwanderungspolitik der Regierung von US-Präsident Donald Trump indirekt scharf kritisiert. "Wenn man sie fragt, wird Amerika weniger, je mehr Menschen es willkommen heißt", sagte Mamdani, der sich dabei auf "die Mächtigen" bezog und Trump nicht namentlich erwähnte. "Sie werden dir sagen, dass Amerika nur denjenigen gehört, die den richtigen Akzent haben oder die richtige Hautfarbe. Sie bestehen darauf, dass der Rest von uns dankbar sein sollte, die Erlaubnis zum Besuchen zu haben."