Zum 200. Todestag: Jean Paul und die Schönheit der Hildburghäuser Damenwelt

Viel Süßholzraspelei für die Hildburghäuser Damenwelt

Am Hildburghäuser Hof wird Jean Paul vom Herzog zum Legationsrat ernannt. Ein Titel, der zwar nicht mit einer Bezahlung versehen war, der ihm aber aufgrund seiner Eigenschaft einige Türen geöffnet haben dürfte. Jean Paul macht aus seiner Verehrung der Herzogin Charlotte und ihrer Schwestern keinen Hehl. Mehrere Zitate sind von ihm überliefert. Zur Herzogin Charlotte: „Sie ist so schön, dass ich immer vergesse, dass ein Fürstenhut auf ihrem Kopf sitzt“ und „Die schöne Herzogin, schön wie ein Maimorgen, mit einer Nachtigallenstimmritze.“ Die Schönheit ihrer Schwester Herzogin Friederike von Solms verleitet ihn gar zu dem Spruch, dass er mit ihr sogar in einem Kohlenbergwerk hausen würde, wenn er dort nur ihren Galan vorstellen könnte.