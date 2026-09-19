Mit Spannung wird erwartet, wie viele Schläge der neue Rathauschef auf seiner ersten Wiesn in diesem Amt braucht. Die erste Maß wird er der Tradition folgend dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) reichen, um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Dann erst darf in allen Festzelten Bier ausgeschenkt werden.