Touristische Anbindungen

Änderungen gibt es bei touristischen Reisezielen: Oberstdorf werde mit einem Zugpaar nach/von NRW direkt im Fernverkehr angebunden – ab 11. Juli 2026 mit dem neuen ICE L, der einen tiefen Einstieg und ein Bordrestaurant bietet. Für Fahrten nach Berchtesgaden können schnelle Fernverkehrsverbindungen mit Anschlüssen an den Regionalverkehr in Freilassing genutzt werden.

Die umsteigefreie Anbindung von Garmisch-Partenkirchen an den Fernverkehr erfolge künftig an Wochenenden mit einer neuen ICE-Direktverbindung ab Saarbrücken (5.36 Uhr), Mannheim (7.11 Uhr), Stuttgart (7.57 Uhr), Ulm, Günzburg (9.10 Uhr), Augsburg (9.42 Uhr) und München (10.27 Uhr) – mit Ankunft um 12.05 bzw. 12.35 Uhr in Garmisch-Partenkirchen. Die Züge halten ebenso in Tutzing, Weilheim und Murnau.

Aus Richtung Hamburg und Berlin sollen Umsteigeverbindungen in München von ICE-Zügen zum eng getakteten Regionalverkehr bestehen bleiben.

Nürnberg–Passau mit Baueinschränkungen

Das bisherige IC-Zugpaar um 6.00 Uhr ab Nürnberg via Passau nach Wien bzw. spätabends retour von Wien nach Nürnberg (an 0.00 Uhr) entfällt, stattdessen fährt bis zum Start der Generalsanierungen zwischen Nürnberg und Passau am 6. Februar 2026 ein ICE. Ein später ICE wie etwa aus Frankfurt fährt laut Bahn lediglich noch bis Regensburg (in der Regel an 23.39 Uhr) statt Passau.

Das bisher testweise am frühen Nachmittag in Straubing haltende ICE-Zugpaar Berlin–Wien hält wie die anderen Zugpaare auf dieser Relation einheitlich in Plattling wegen der dort stärkeren Nachfrage. In Straubing halten dann noch zwei ICE frühmorgens in Richtung Frankfurt.

Ab 6. Februar 2026 seien aufgrund der Generalsanierungen zwischen Nürnberg und Passau vorübergehend längere Fahrzeiten oder Angebotsreduktionen erforderlich. Dagegen könne ab 7. Februar um 7.02 Uhr in Aschaffenburg wieder ein ICE aus Nürnberg nach Frankfurt, Mainz, Bonn und Köln halten.

Änderungen im Regionalverkehr

Der Fahrplanwechsel wirkt sich auch auf den Regional- und S-Bahn-Verkehr aus. Durch das Deutschlandticket seien insbesondere auf touristisch stark frequentierten Linien die Fahrgastzahlen stark gestiegen, so die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG). Deswegen sei etwa die Kapazität auf der Strecke München-Salzburg erhöht worden. Im Gegenzug gebe es an anderer Stelle Einsparungen.

In Nürnberg gibt es Änderungen bei den S-Bahnen S1, S2 und S3. In Ostbayern werden mehrere Strecken, zum Beispiel Regensburg-Weiden-Marktredwitz, mindestens bis 23 Uhr im Stundentakt befahren. Im Ostallgäu soll die neu gebaute Station Marktoberdorf Nord künftig stündlich bedient werden. Für Abweichungen im Fahrplan wird die Generalsanierung der Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg-Passau sorgen.

Fahrplan 2026 im Netz verfügbar

Die neuen Verbindungen des Fahrplans 2026 sind in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie im DB Navigator abrufbar.