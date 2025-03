„Wow! Das was du tust und erlebst, welche Menschen du triffst, in welchen Gremien du sitzt, das hätte ich auch gerne.“ Wie oft Ute Poerschke solche Worte von Frauen schon gehört hat, weiß sie nicht. Aber sie hat dafür genau eine Antwort: „Das kannst du alles auch haben. Nur musst du einen Preis dafür bezahlen.“ Hart, aber wahr! Die Welt liegt den Menschen zu Füßen, lässt sie Karriereleitern erklimmen, Richtungen vorgeben, Fortschritt generieren. Nur scheint all das für Männer leichter zu sein als für Frauen. Beziehungsweise können Männer gefühlt leichter ein „sowohl als auch“ haben, während es für Frauen oftmals nur ein „entweder oder“ gibt.