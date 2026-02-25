Zum 100-jährigen Jubiläum Lufthansa lackiert A380 mit XXL-Kranich

München (dpa/lby) - Lufthansa hat eines der weltweit größten Passagierflugzeuge zum 100-jährigen Jubiläum mit einem XXL-Kranich lackiert. Der bekannte Lufthansa-Kranich erscheint überdimensional an der Seite des Flugzeugs, weiß auf blau. Der Airbus A380 ist am Mittwoch auf dem Münchner Flughafen gelandet. Insgesamt sollen sechs Lufthansa-Flugzeuge im Jubiläums-Look lackiert werden.Am 6. Januar 1926 wurde die erste "Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft" gegründet. Die heutige Deutsche Lufthansa AG hat zwar rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun, bezieht sich in ihren fliegerischen und technischen Traditionen aber auf sie und feiert deshalb dieses Jahr Gründungsjubiläum.