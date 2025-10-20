„Es ist geschafft.“ Die frohe Botschaft teilt Martin Hütterott mit. Wovon der Kreiskantor im Kirchenkreis Sonneberg spricht? Natürlich von der in der evangelisch-lutherischen Stadtkirche St. Peter wieder in Gänze stehenden Kreuzbach-Sauer-Orgel und davon, dass deren zwei Jahre dauernde Generalsanierung nun abgeschlossen ist – und das pünktlich zu ihrem eigenen Fest anlässlich ihres 100. Geburtstages.