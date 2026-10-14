Wer Alois Heidl im Pflegezentrum Am Hölzlein begegnet, mag kaum glauben, dass der rüstige Mann seinen 100. Geburtstag feierte. Zügig bewegt er sich mit seinem Rollator zwischen Bäumen und Sträuchern im Park hinter dem Pflegeheim. Wann immer das Wetter es zulässt, gehört dieser Spaziergang zu seinem Alltag. „Ich bin in der Landwirtschaft auf einem großen Bauernhof aufgewachsen“, erzählt er. Die Verbundenheit zur Natur ist geblieben und liegt ihm auch heute noch am Herzen. Zwar hat sein Gehör etwas nachgelassen, doch gesundheitlich fehlt ihm nicht viel. „Wenn man alt wird, lässt eben alles ein bisschen nach“, sagt er lächelnd. Ansonsten fühlt er sich noch erstaunlich fit. Sein Geist ist hellwach, sein Gedächtnis bemerkenswert. Ereignisse aus seinem Leben kann er mit Jahreszahlen und Monatsangaben schildern, als lägen sie nicht Jahrzehnte, sondern nur wenige Tage zurück.