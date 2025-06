Mit einem massivem Personalabbau am Standort Merbelsrod im Landkreis Hildburghausen reagiert der Automobilzulieferer Nidec GPM auf den befürchteten Umsatzrückgang in den kommenden Jahren. Wie Holger Ehrhardt, Geschäftsführer der Nidec GPM-Gruppe berichtete, soll rund die Hälfte der aktuell 537 Arbeitsplätze in der Produktion verschwinden. In der Verwaltung soll der Personalabbau nach seinen Worten nicht ganz so dramatisch ausfallen.