Zulieferer: Schaeffler will verstärkt in das Rüstungsgeschäft einsteigen

Fokus auf dem Kerngeschäft

Ein konkretes Ziel für das Rüstungsgeschäft gibt es laut Rosenfeld zwar noch nicht. "Wenn Sie fragen: Könnte man in einem Zeitraum von fünf Jahren unser Verteidigungsgeschäft auf eine Milliarde Euro Umsatz bringen? Dann sage ich: Ja, das könnte man", sagte der Manager. Ohne Helsing mache das Unternehmen im Verteidigungsbereich heute bereits einen Erlös von rund 100 Millionen Euro.