Zulieferbranche: Schaeffler stößt Turbolader-Geschäft in China ab

Umsätze leicht gesunken

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sanken die Umsätze moderat von 18,368 Millionen Euro auf 17,672 Millionen Euro - die Vitesco-Fusion mitgerechnet. Die Zahl der Mitarbeiter sank um rund 3.000 auf 112.035. Vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten stand ein Gewinn in Höhe von 746 Millionen Euro zu Buche, etwas mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Unter dem Strich steht in den ersten neun Monaten 2025 allerdings ein Verlust von 244 Millionen Euro.