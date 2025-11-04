Zulieferbranche: Schaeffler stößt Turbolader-Geschäft in China ab

Herzogenaurach - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verkauft nach der Fusion mit dem Antriebsspezialisten Vitesco dessen Turbolader-Geschäft in China. Der Verkauf an ein chinesisches Unternehmen sei Teil der Strategie, all diejenigen Geschäfte abzustoßen, mit denen Schaeffler nicht unter den führenden drei Herstellern weltweit landen könne, sagt Vorstandschef Klaus Rosenfeld. Das Turbolader-Geschäft, mit dem Schaeffler bisher Kunden aus China und auch westliche Hersteller bedient hat, habe einen Umsatzbeitrag von rund 100 Millionen Euro geliefert.