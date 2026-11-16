„Zukunftswerkstatt“ nennt sich das, was in Unterweid, Kaltenwestheim und Mittelsdorf im September und Oktober aus der Taufe gehoben wurde. Und wie das bei einer Werkstatt ist – hier gibt es nicht nur einmalig etwas zu tun. Der Auftakt ist gemacht, weitere Veranstaltungen folgen auf dem Fuße beziehungsweise in Bälde. Die Kaltenwestheimer zum Beispiel werden schon an diesem Mittwoch erneut zusammenkommen, berichtet Ortsteilbürgermeister Jan Engel. Auch die anderen Arbeitsgruppen aus den Orten treffen sich bald wieder. Am 15. Januar soll es dann in der Unterweider Kegelbahn ein erneutes Treffen in größerem Kreis geben, bei dem die Orte vorstellen, wie weit sie mit ihren Ideen gekommen sind. Um den dorfübergreifenden Austausch aufrecht zu erhalten, wollen die Beteiligten sich in regelmäßigen Abständen zu solch einem Zukunftsstammtisch treffen.