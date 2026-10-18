Freitagnachmittag, 15 Uhr, das Herbstwetter zeigt sich von seiner besten Seite: milde Temperaturen und Sonnenschein. Nach und nach füllt sich der Parkplatz am Rand des Gewerbegebietes Am Wald. Revierleiter Matthias Wetzel nimmt die jungen Familien in Empfang und weist den Weg zum fünf Minuten entfernten Pflanzort. An diesem Nachmittag steht ein weiterer Termin der Stadt an, bei dem am Ilmenauer Zukunftswald mitgearbeitet werden kann.