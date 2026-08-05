Frida aus Schmalkalden ist lange unsicher gewesen, wie ihr Leben nach dem Abitur aussehen wird. Eine Sache ist ihr aber nie aus dem Kopf gegangen. „Die Arbeit von Kriminalpolizisten hat mich schon immer sehr fasziniert“, offenbart sie. Um an einer Polizeihochschule angenommen zu werden, muss Frida allerdings zahlreiche Auswahlverfahren und Eignungstests bestehen. Sie wählt nicht diesen Weg, sondern hat eine andere Lösung gefunden. Die 18-Jährige wird ab Oktober an der Georg-August-Universität in Göttingen Soziologie studieren. Sie möchte ans Bachelorstudium den Masterstudiengang Kriminologie anschließen. Der Studiengang Soziologie erforscht das menschliche Zusammenleben und gesellschaftliche Strukturen. Das hört sich ziemlich trocken an, aber: „Viel Lesen macht mir nichts aus.“ Die Möglichkeit eines Auslandssemesters während des Studiums möchte sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzen. Am liebsten will sie nach Prag oder Skandinavien.