Zukunftspläne des Komikers: Nächster Bundespräsident? Hape Kerkeling unentschlossen

Amsterdam/Köln - Hape Kerkeling weiß noch nicht, ob er Ja sagen würde, wenn ihm das Amt des Bundespräsidenten angeboten würde. "Noch hat mich niemand gefragt", sagte der Entertainer und Komiker dazu in dem niederländischen Fernsehprogramm "Buitenhof". "Ich habe noch keine Antwort darauf." Seit längerem sammelt eine Online-Petition Stimmen, um Kerkeling für das höchste Staatsamt vorzuschlagen. Mittlerweile haben den Aufruf auf der Plattform der Kampagnenorganisation Campact über 144.000 Menschen unterzeichnet.