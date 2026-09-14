Zukunftspläne des Komikers: Nächster Bundespräsident? Hape Kerkeling unentschlossen

AfD-Erfolg macht Kerkeling Sorgen

Hape Kerkeling wurde in der Sendung nach seiner Reaktion auf den AfD-Erfolg bei der Wahl in Sachsen-Anhalt gefragt. Ihm habe das Ergebnis Angst gemacht, berichtete er. "Ich denke, dass es in Sachsen-Anhalt natürlich große Probleme gibt: wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme." Die hohen Erwartungen zur Zeit der Wiedervereinigung seien nicht erfüllt worden. Dennoch sei es für ihn unbegreiflich, dass nun so viele Menschen die Lösung ihrer Probleme ausgerechnet von dieser Partei erwarteten und dafür Unfreiheit riskierten.