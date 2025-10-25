Zukunftskonzept: Thüringer Grüne wollen vernehmbare Stimme bleiben

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Grünen wollen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Landtag eine vernehmbare politische Stimme in Thüringen bleiben und für Klimaschutz, gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt werben. Die Strategie dafür beraten sie am Samstag auf einer Landesdelegiertenkonferenz in Erfurt (10.00 Uhr), zu der auch die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner erwartet wird. In einem Antrag des Landesvorstandes wird die CDU-SPD-BSW-Landesregierung unter anderem aufgefordert, den Kommunen jährlich mindestens 50 Millionen Euro für Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.