Thüringen liegt beim Wirtschaftswachstum vor den meisten anderen Regionen Deutschlands, und bei der Vierschanzentournee springt endlich wieder einer aus dem Thüringer Wald ganz vorne mit: Diese zwei Lichtblicke machen natürlich ein äußerst problemreiches Jahr niemals wett, aber sie sind dennoch ein guter Startpunkt für 2026. Auch die kleineren Brötchen, wir im kleinsten Freistaat in dieser gewaltig sich drehenden Welt backen müssen, können lecker und nahrhaft sein, wenn wir es richtig anstellen.