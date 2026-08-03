In vielen Tegut-Filialen der Region ist die Unsicherheit darüber, wie es mit den Märkten weitergeht, inzwischen gewichen. Einige Standorte haben dank des Angebots einer Nahversorger-Kette und des Engagements der Bewohner eine Perspektive als Tante-Enso-Läden. Das Unternehmen hat sich auf kleinere Standorte in ländlichen Regionen spezialisiert und wollte bundesweit 36 ehemalige Tegut-Filialen übernehmen. Voraussetzung dafür ist, dass die Einwohner vorab Anteilsscheine im Wert von jeweils 100 Euro in ausreichender Zahl erwerben.