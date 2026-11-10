Knapp 1000 Leute sind am Samstag zur Berufsmesse durch die Mehrzweckhalle in Schmalkalden geschlendert – so viel haben die Azubis der Schmalkalder Stadtverwaltung unter Leitung von Tina Zehner geklickt. Sie hat beobachtet, dass viele Achtklässler unterwegs sind, meistens sind die Eltern mit dabei. Der große Vorteil für beide Parteien sei, dass man gleich ein Gesicht zum Unternehmen hat und die Jugendlichen haben direkt einen Ansprechpartner. Viele Schüler hätten vor allem nach Praktika gefragt, erzählt Tina Zehner.