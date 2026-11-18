Zwischen Bannern, Kartons und Werkzeugkisten wächst in der Turnhalle des Staatlichen Berufsbildenden Schulzentrums in Hildburghausen in der Wiesenstraße Schritt für Schritt die vierte Auflage der Ausbildungsmesse Future.Gram. Am Mittwoch richten viele der teilnehmenden Unternehmen ihre Stände ein, sortieren Infomaterial und geben der sonst so nüchternen Turnhalle ein lebendiges Gesicht. Die Vorfreude ist spürbar: Für die kommenden zwei Tage haben sich hunderte junge Menschen angekündigt, die den Grundstein für ihre Zukunft legen wollen.