Nach 36 Jahren an der Spitze seines Unternehmens hat Steinmetz Frank Krieg die Weichen für die Zukunft gestellt. Die 1990 gegründete Firma gehört nun zur Memoro AG. Für den traditionsreichen Handwerksbetrieb bedeutet dieser Schritt keinen Abschied von Bewährtem, sondern den Beginn eines neuen Kapitels. Frank Krieg bleibt Geschäftsführer, die Mitarbeiter behalten ihre Arbeitsplätze und auch für die Kunden soll sich nichts ändern. Die Übernahme soll vielmehr die langfristige Zukunft des Unternehmens sichern und ist zugleich ein Beispiel dafür, wie sich Handwerksbetriebe dem Generationenwechsel stellen können.