Die Stiftung Judenbach verlagert ihre Kulturangebote vorerst nach Sonneberg. Drei für Oktober und November geplante Kreativ-Workshops finden nicht wie früher im Multifunktionalen Zentrum in Judenbach statt, sondern in der Galerie Notwehr und den Räumen der wbm Werkstatt-Bildung-Medien. Hintergrund ist ein Streit zwischen der Stiftung und der Gemeinde Föritztal über die weitere Nutzung des Multifunktionalen Zentrums. Die Gemeinde hat den bisherigen Nutzungsvertrag mit der Stiftung gekündigt. Nach Darstellung des Stiftungsvorstands kam es zuvor unter anderem zum Streit über den Austausch von Schlössern im Gebäude. Inzwischen wurde nach Angaben des Vorstands auch eine Räumungsklage angestrengt. Gleichzeitig sieht sich die Stiftung nach Angaben ihres neuen Vorstands mit erheblichen finanziellen Altlasten konfrontiert.