Berlin - Philipp Lahm sieht eine Weiterbeschäftigung von Julian Nagelsmann als Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem frühen WM-K.-o. kritisch. "Für das Ausscheiden trägt natürlich der Bundestrainer die Verantwortung", sagte der Weltmeister-Kapitän von 2014 in einem Gastbeitrag für den "Kicker". "Schon bei der Heim-EM haben wir nicht wirklich geglänzt. Danach blieb eine Entwicklung aus", kritisierte der 42-Jährige. "Jetzt zu den Top 32 der Welt zu zählen, kann nicht unser Anspruch sein. Deswegen muss er hinterfragt werden."