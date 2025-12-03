Eine öffentliche Toilette, zu der nur Zugang erhält, wer sein Handy oder seine Karte fürs kontaktlose Bezahlen bereit hält? Für 50 Cent? Was im ersten Moment unlogisch klingt, hat am Ende doch auch viele Vorteile. Und ist in vielen europäischen Großstädten längst Alltag. Öffentliche Toilettenhäuschen sind dort mit Bargeld nicht mehr zu betreten. Für die Städte hat das den Vorteil, dass sie auf weniger Vandalismus hoffen dürfen. Dort, wo kein Bargeld ist, ist die Gefahr, dass windige Gestalten versuchen, die Geldkassette aufzubrechen, immerhin gebannt. Und auch für die Passanten, die ein dringendes Bedürfnis haben, hat das bargeldlose Bezahlen am stillen Örtchen durchaus Vorteile.