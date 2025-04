München - Was macht Thomas Müller im Sommer, wenn seine Zeit beim FC Bayern München nach 25 Jahren endet? Spielt er irgendwo anders weiter? Hört er ganz auf? "Ich bin überzeugt, dass es nicht zu Ende ist und er die Energie hat, was Neues anzugreifen", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund nach dem 2:2 der Münchner gegen Borussia Dortmund bei "Sky90". Spekuliert wird beim 35-jährigen Müller unter anderem über einen Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer.