Nun ist klar, welche Läden der Edeka-Konzern aus den bisherigen Südthüringer Tegut-Filialen macht. Von den sieben Geschäften, die das Unternehmen in der Region übernimmt, werden drei als Edeka-Supermärkte geführt. Vier werden zu Filialen von Edekas Discounter-Marke Netto. Bei zwei bisherigen Tegut-Standorten in Südthüringen, die auf der Wunschliste der Kette standen, hat das Bundeskartellamt eine Übernahme untersagt.