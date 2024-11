Zukunft der Linken: Ramelows Bundestags-Kandidatur so gut wie sicher

Erfurt (dpa/th) - Die Kandidatur von Thüringens geschäftsführendem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow bei der Bundestagswahl ist so gut wie sicher. Erwartet werde, dass er seine Kandidatur an diesem Mittwoch zusammen mit anderen Linke-Politikern in Berlin bekannt gibt, heißt es bei der Linken in Erfurt. Der Thüringer Landesvorstand hat nach Angaben eines Sprechers Ramelow bereits einstimmig die Unterstützung bei einer möglichen Kandidatur zugesagt. Er könnte "an der Spitze der Thüringer Landesliste und als Direktkandidat im Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II" antreten.