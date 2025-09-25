Zukunft der Krankenhäuser: Klinikreform: Thüringen hält an Zeitplan fest

Ärzte warnen vor Reform-Verwässerung

Hintergrund sind die Gesetzespläne der Bundesregierung, die auf eine Nachbesserung der noch von der Ampel-Koalition beschlossenen Klinikreform abzielen. Mit Sorge sieht das etwa die Thüringer Landesärztekammer. Zu befürchten sei, dass mit einem Anpassungsgesetz "die gravierenden Probleme Thüringer Krankenhäuser auf die lange Bank geschoben und die eigentlichen Ziele der Krankenhausreform verwässert werden", heißt es in einer Resolution der Kammer. Damit drohe eine "unkoordinierte Strukturbereinigung" in Regionen, in denen Kliniken dringend gebraucht würden. Gemeint ist damit die Schließung von unwirtschaftlichen Abteilungen oder ganzer Krankenhäuser.