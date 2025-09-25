Zukunft der Krankenhäuser: Klinikreform: Thüringen hält an Zeitplan fest

Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung hält nach Angaben von Gesundheitsstaatssekretärin Tina Rudolph am geplanten Zeitplan für die Umsetzung der Krankenhausreform im Freistaat fest. Wie geplant werde der Medizinische Dienst der Krankenkassen bis Ende September mit Gutachten für die von den Kliniken im Sommer beantragten Leistungsangebote beauftragt, sagte Rudolph der Deutschen Presse-Agentur. Er habe dann bis Juli 2026 die damit verbundenen Qualitätskriterien zu prüfen. Wichtige Planungsentscheidungen dürften nicht aufgeschoben werden.