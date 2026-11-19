„Hubert Aiwanger ist tot. Ich kann es noch immer nicht fassen.“ Mit diesen Worten begann Markus Söder (CSU) seine Rede beim Staatsakt in München. Seit dem Tod der CSU-Ikone Franz Josef Strauß im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten 1988 hat in Deutschland kaum ein Tod eines Politikers eine derartige Betroffenheit ausgelöst – mindestens im Süden der Republik. Während bei Strauß damals rund 100.000 Menschen auf den Straßen Abschied nahmen, zeigt sich die Anteilnahme diesmal zumindest in der digitalen Welt: Die Übertragung des Bayerischen Rundfunks verzeichnete binnen weniger Tage fast eine halbe Million Aufrufe. Am 4. November war der 55-jährige Bundesvorsitzende der Freien Wähler völlig unerwartet in Berlin gestorben – ausgerechnet an jenem Tag, an dem die Partei dort ihr eigenes Hauptstadtbüro eröffnete.